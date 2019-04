Mainz (ots) - Langsam kann es einem mulmig werden. Die Konjunkturprognosen für Deutschland werden immer weiter nach unten korrigiert. Beispiel Bundesregierung: War man in Berlin 2018 für das kommende Jahr noch von einem satten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent ausgegangen, waren es ein paar Monate später bereits nur noch ein Prozent. Und jetzt ist diese Vorhersage noch einmal halbiert worden. Wahrscheinlich, dass auch führende Forschungsinstitute ihre Prognosen weiter kappen. So wie es aussieht, schrammt die Konjunktur in diesem Jahr an einer Rezession nur knapp vorbei. Das lässt für 2020 nichts Gutes erwarten. Steuerliche und bürokratische Erleichterungen für mittelständischen Unternehmen sind daher überfällig. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) muss aufpassen, dass er nicht zum Ankündigungsminister wird. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass er Erleichterungen für Firmen und Betriebe in Aussicht stellt. Daher sollte Altmaier besser einfach mal nichts sagen, solange nicht wirklich Aussicht auf Besserung besteht. Aktuell ist das nämlich nicht der Fall. Denn Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) macht keinerlei Anstalten, auf den Zug seines Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium aufzuspringen. Vielleicht liegt das in der Natur eines Finanzministers, der ja zunächst einmal schaut, dass sein Bundeshaushalt gut dasteht. Aber wahrscheinlich ist für Scholz' Zurückhaltung eher die Parteizugehörigkeit verantwortlich. Und das wäre sehr enttäuschend.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Zentraler Newsdesk Telefon: 06131/485946 desk-zentral@vrm.de