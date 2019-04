Berlin (ots) - Bahngewerkschaften und Umweltschützer fordern schon lange eine Senkung der Mehrwertsteuer für den Fernverkehr, um Reisen auf der Schiene attraktiver zu machen. Doch ihre Forderungen verpufften. Das Neue am Vorschlag von Andreas Scheuer ist, dass erstmals ein Bundesverkehrsminister die Absenkung des Steuersatzes vorschlägt. Die Herausforderung liegt darin, das Gesamtsystem Bahn moderner, digitaler und attraktiver zu machen. Niemand steigt freiwillig vom Auto oder Flieger auf die Bahn um, wenn er regelmäßig Verspätungen einkalkulieren muss oder Anschlüsse beim Umsteigen verpasst. Damit Züge verlässlich rollen, muss das Verkehrsministerium viel entschiedener handeln. Es müssen mehr Milliarden in den Ausbau des Schienennetzes und in neue Züge investiert werden. Scheuers Vorschlag ist vor allem ein populärer Schachzug.



