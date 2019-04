Eagle X macht Lidar-Mapping in Mexiko, Zentralamerika und Südamerika zugänglicher

Velodyne Lidar, Inc. hat heute bekannt gegeben, dass Techmake Solutions, S.A., ein Unternehmen für IT-Beratung und technologische Entwicklung mit Sitz in Monterrey (Mexiko), Lidar-Sensoren von Velodyne in ihre Eagle X Kartierungs- und Vermessungssysteme einbaut. Velodynes leichter Lidar-Sensor ermöglicht, dass die unbemannten Eagle X-Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) hochauflösende Bilder senden, um Landschaften exakt zu vermessen und zu analysieren.

Das Eagle X-System wird 2019 eingeführt, um die Systembedürfnisse im Bereich Luftraumkartierung im Bereich Geografie, Vermessung, Topografie und natürliches Ressourcenmanagement in Mexiko, Zentralamerika und Südamerika zu erfüllen.

"Wir erkannten die Probleme, mit denen Unternehmen in unseren Märkten zu kämpfen haben, wenn sie limitierte Kartierungssysteme verwenden. Wir packten die Gelegenheit beim Schopf, um lokale Innovationen zu liefern", so Ing. David González P., CEO, Techmake Solutions. "Wir haben ein Lidar Mapping-System geschaffen, das neben der von uns entwickelten Software verschiedene Hardware-Komponenten integriert, darunter Velodyne-Sensoren. Das Ergebnis ist Eagle X, das dafür sorgt, dass die mobile Lidar-Kartierung auch in unserer Region zugänglich ist."

Das Eagle X-System kann an die Bedürfnisse des Kunden hinsichtlich Umfang, Präzision, Gewicht, Punktwolkendichte und Budget angepasst werden. Eagle X ist ein anwenderfreundliches System und kann per Smartphone, Laptop oder Tablet eingerichtet und bedient werden. Eagle X liefert diesen Geräten in Echtzeit Bilddaten einer georeferenzierten Punktwolke und generiert und speichert gleichzeitig eine Karte dieses Gebiets. Techmake erweitert die Eagle X-Funktionen, wobei der Anwender automatische Updates erhält, indem er sein System in das WLAN-Netzwerk einbindet.

"Velodynes Lidar-Sensoren liefern in Echtzeit die derzeit präzisesten und hochauflösendsten Daten. Die Leistung, das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise waren ausschlaggebend, um ein anwenderfreundliches System zu entwickeln, das konfiguriert werden kann, um die speziellen Kartierungsanforderungen eines Unternehmens zu erfüllen. Eagle X verringert die Sorge, Lidar-Kartierungssystem nicht kaufen bzw. aufgrund des unzureichenden lokalen Supports nicht verwenden zu können", so González.

"Branchenführer verlassen sich darauf, dass die komplexen Computerdaten von Velodyne die leistungsfähigsten Kartierungssysteme in kompakter Form liefern", so Mike Jellen, Präsident und CCO von Velodyne Lidar. "Techmake hat im Bereich Umsetzung maßgeschneiderter Projekte einen hervorragenden und hart erarbeiteten Ruf. Um diese Position auszubauen, wird mit Eagle X eine außergewöhnlich anwenderfreundliche Lidar-Kartierungslösung angeboten."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, Echtzeit-Surround-View-Lidar-Systeme und revolutionierte damit die Wahrnehmung und Autonomie für Automobile, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter die kostengünstige Puck, die vielseitige Ultra Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte Alpha Puck, die Ultra-Weitwinkellösung VelaDome, die FAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme. Mehr über Lidar erfahren Sie auf Velodynes Lidar 101-Webseite.

