ExaGrid, ein führender Anbieter intelligenter hyperkonvergenter Backup-Lösungen, hat heute zusammen mit Zerto, einem Branchenführer auf dem Gebiet der IT-Resilienz, die Lieferbarkeit einer integrierten Lösung für Disaster-Recovery, langfristige Backup-Datenaufbewahrung und Backup-Erstellung bekannt gegeben. Für einen umfassenden Betriebskontinuitäts- und Disaster-Recovery-Plan (BC/DR) ist es wichtig, dass die Daten im Katastrophenfall geschützt sind und von granularen Wiederherstellungspunkten aus wiederhergestellt werden können. Darüber hinaus sieht eine wachsende Zahl an Datenschutzbestimmungen eine langfristige Aufbewahrungspflicht (HIPAA, GLBA, Sarbanes-Oxley u. a.) vor und zwingt Unternehmen, sich auf SEC-Audits und rechtliche Ermittlungen vorzubereiten.

Die kontinuierliche Datensicherheit (CDP) von Zerto garantiert, dass jede Änderung im Zerto Elastic Journal aufgezeichnet wird, sodass die Wiederherstellungspunkte auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die Plattform konvergiert Disaster Recovery (DR) und Backup zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Verfügbarkeit. In Kombination mit der einzigartigen ExaGrid Landing Zone, dem Adaptive-Deduplication-Verfahren und der Scale-Out-Architektur ermöglicht dieser Ansatz eine Lösung, die einen durchgängigen Datenschutz und skalierbaren, langfristigen Aufbewahrungsspeicher für Backups beinhaltet.

Zerto erstellt langfristige tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Backups direkt in der ExaGrid Landezone, um auch kürzlich hinzugefügte Backups schnell wiederherstellen zu können. Parallel zu den Backups, also nicht sequenziell, dedupliziert ExaGrid die Daten in das ExaGrid-Repository, um die Anforderungen an eine langfristige Datenaufbewahrung zu erfüllen. Im Zuge des Datenwachstums können dem ExaGrid-System einfach weitere Geräte hinzugefügt werden, wodurch Hardware-Upgrades und -Veralterung entfallen im Gegensatz zu herkömmlichen Scale-Up-Lösungen, bei denen Hardwareaustausch und Produktveralterung unvermeidbar sind.

"Eine Reihe von Anwendungen, Datentypen und Unternehmen erfordern eine Echtzeit-Backup-Erstellung und -Wiederherstellung sowie Disaster-Recovery-Funktionen. ExaGrid ist stolz auf die strategische Partnerschaft mit Zerto und sieht der Markteinführung der Ergebnisse gemeinsamer Entwicklungsanstrengungen erwartungsvoll entgegen", so Bill Andrews, CEO und Präsident bei ExaGrid.

"In Zeiten einer unaufhaltsamen digitalen Transformation stellen Unternehmen höchste Anforderungen an die Resilienz ihrer DR- und Backup-Lösungen", kommentiert Ziv Kedem, CEO und Mitgründer von Zerto. "Backup- und DR-Anbieter sollten dieser Entwicklung durch eine rechtzeitige Bereitstellung innovativer Lösungen einen Schritt voraus sein, und Zerto 7.0 macht genau das: Es revolutioniert die Art und Weise der Backup-Erstellung. Wir freuen uns, mit ExaGrid eine Partnerschaft eingegangen zu sein, die es ihnen ermöglicht, genau die verbesserten Fähigkeiten und Leistungen zu liefern, die ihre Kunden wünschen, und ihren Datenschutzstrategien eine Resilienz zu verleihen, die die aller anderen DR- und Backup-Lösungen übertrifft."

Gemeinsam bieten ExaGrid und Zerto:

Kontinuierliche Datensicherung mit BC-/DR-Wiederherstellung in Echtzeit

Kosteneffiziente Langzeit-Datenaufbewahrung

Intelligente Indizierung und Suche in allen gesicherten Daten

Kostengünstiger externer DR-Datenaufbewahrungsspeicher

Durch die Kombination der IT Resilience Platform von Zerto mit dem festplattenbasierten Backupspeicher von ExaGrid werden die Stärken der einzelnen Lösungen optimal genutzt, um eine zukunftsweisende, umfassende und erstklassige Echtzeit-Datensicherung für virtualisierte Umgebungen bereitzustellen. Die Daten werden in deduplizierter Form aufbewahrt, um den gesetzlichen Anforderungen an die Datenaufbewahrung bei geringerem Speicherbedarf und Kostenaufwand gerecht zu werden. Zusammen sind ExaGrid und Zerto in der Lage, Daten des lokalen ExaGrid-Systems an einem externen Standort, in einer Public Cloud oder einem sekundären physischen ExaGrid-System zu replizieren, um auf diese Weise sicherzustellen, dass alle langfristig aufbewahrten Daten im Katastrophenfall geschützt sind.

