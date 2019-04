Shanghai (ots/PRNewswire) - Great Wall Motors, Chinas größter SUV- und Pickup-Hersteller, feierte auf der Auto Shanghai 2019 die Weltpremiere seiner P-Serie-Pickup-Produktlinie, die einen Pickup auf Pkw-Basis, einen Geländepickup und einen Pickup für gewerbliche Zwecke umfasst.



Die drei neuen Stars aus GWMs innovativer P-Serie zeichnen sich durch Sicherheit, intelligente Funktionen, Platz und Erweiterungsfähigkeit aus. Sie wurden allesamt auf GWMs brandneuer P71-Plattform entwickelt und überzeugen mit einer nichttragenden Karosserie.



Die Pickups sind mit einem 8AT-Getriebe von ZF, einer Multilink-Hinterachse sowie zahlreichen weiteren Funktionen ausgestattet, die ein optimiertes Fahrerlebnis gewährleisten:



- Adaptive Cruise Control (ACC), Auto Hold-Funktion, automatische Parkfunktion sowie Fernstart - Beheizbares Lenkrad, kontrollierbare Klimaanlage, Ölüberwachung - Intelligentes Spracheingabesystem



Alle drei Modelle repräsentieren All-in-One-Designs, die den Komfort und die Bequemlichkeit einer Limousine, die Geländetauglichkeit eines SUVs, das Freizeitvergnügen eines Wohnmobils und die Ladekapazität eines Kleinlastwagens vereinen. Die Produkte der P-Serie wurden für Fahrer konzipiert, die einen aktiven Outdoor-Lebensstil genießen und sind ebenso auf Kunden aus dem High-End-Businessbereich abgestimmt.



Der Geländepickup bietet professionelle Einstellungen wie unter anderem Differenzialsperren im vorderen, mittleren und hinteren Fahrzeugbereich, Schnorchel, Winde, geländetaugliche Shock-Absorber, Crawl Control sowie die Fähigkeit, unmittelbar Wendungen vorzunehmen. Die Einbautiefe des Fahrzeugs, das zu den gefragtesten Neuerscheinungen auf der Auto Shanghai 2019 zählt, beträgt 900 mm.



Eine schwere graue Platte, die das vordere Kühlgitter durchläuft und das schwarze, inspirierende Design auf der Motorraumabdeckung verleihen dem Geländepickup das kühnste und zwangloseste Außendesign. Die Felgen und das vordere Kühlgitter - beides in schwarz gehalten - sowie die Nietbolzen auf der Außenseite über den Felgen demonstrieren die Maskulinität des Fahrzeugs.



Im Gegensatz dazu weist der Kühlergrill der auf gewerbliche Zwecke ausgerichteten Variante ein delikateres Design auf. Zusätzlich zu der mit einer Blattfeder-Hinterradaufhängung ausgestatteten Ausgabe bietet das Fahrzeug die Option einer Mehrlenker-Hinterachse. Bei dem auf der Auto Shanghai 2019 präsentierten Modell handelt es sich um eine Elektroversion mit einer ursprünglich geschlossenen Lädefläche, einem Nennbereich von 500 km (310,69 Meilen) sowie einem leistungsstarken Ladesystem, das Ladeprozesse innerhalb von zwei Stunden abschließen kann.



Um GWMs Clean Energy-Strategie vollständig verwirklichen zu können, werden die neuen Pickups momentan als rein elektronische Modelle angeboten. Wasserstoffbetriebene Varianten werden in der nahen Zukunft den Markt erschließen.



Die Pkw-, Gelände- und Kommerzpickups der P-Serie kennzeichnen GWMs offiziellen Eintritt in den internationalen Markt für Pickups auf Pkw-Basis, um den weltweit führenden Marken Konkurrenz zu machen.



Informationen zu Great Wall Motors



Great Wall Motors wurde 1984 gegründet und gilt als größter chinesischer SUV- und Pickup-Hersteller. Das Unternehmen besitzt zwei Marken, Havel und Great Wall, die die drei Produktkategorien SUVs, Pkw und Pickups abdecken. GWM verfügt über integrierte globale Ressourcen für innovative F&E, ein Testzentrum, ein Prüffertigungszentrum, ein Zentrum zur Modellentwicklung sowie ein Power-Zentrum, die allesamt globalen Standards gerecht werden.



