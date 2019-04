Wie das Energiemanagement-Unternehmen Eaton heute mitteilte, ist seine Sparte eMobility von Nidec-PSA Emotors (Emotors), einem Jointventure von Nidec Leroy-Somer und Groupe PSA, als Zulieferunternehmen für leistungsstarke Traktionsumrichter zum Einsatz auf einer batterieelektrischen Fahrzeugplattform ausgewählt worden.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Emotors und die Gelegenheit, einen Beitrag zum Erfolg von einer ihrer Produktlinien leisten zu dürfen", so Jeff Lowinger, Präsident bei eMobility. "Die leistungsstarken Umrichter von Eaton ermöglichen ein sicheres, zuverlässiges und komfortables Fahrerlebnis."

Eaton wird seine leistungsstarken Umrichter für Emotors bereitstellen, das die Komponente mit dem Motor integrieren und das fertige System an seine Kunden zur Montage im batterieelektrischen Fahrzeug ausliefern wird.

Aufbauend auf der Erfahrung von Eaton im Bereich des Hochspannungs-Energiemanagements hat eMobility Umrichter mit einer Leistungsdichte von 35 Kilowatt pro Liter und einem Wirkungsgrad von 98 Prozent entwickelt. Dank der hohen Leistungsdichte und des kompakten, leichten Designs beansprucht der Umrichter nur wenig Platz im Fahrzeug, trägt jedoch entscheidend zur Maximierung der Reichweite und Verbesserung von Sicherheit und Fahrerlebnis bei.

Prognosen von Eaton zufolge wird der Anteil von Elektrofahrzeugen bis 2030 auf 38 Prozent des weltweiten Pkw-Markts ansteigen, der sich auf Batterieelektrik, Plug-in-Hybrid, Hybridelektrik und milder Hybridelektrik verteilt. Die Umrichter von Eaton können in allen Arten von Elektrofahrzeugen und in anderen Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen eingesetzt werden, etwa in Pkw und Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzelle.

Eaton liefert schnell wirkende Hochspannungssicherungen für eine Reihe von Elektroautos weltweit sowie Leistungselektronik für eine führende europäische batterieelektrische Fahrzeugplattform. Außerdem verfügt Eaton über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Hybridsystemen für Nutzfahrzeuge und stellt Elektrifizierungsprodukte für Fahrzeuge her, darunter DC/DC-Wandler, Leistungsverteiler, Getriebe für batterieelektrische Antriebe und Hochspannungssicherungen.

Eaton ist ein Energiemanagement-Unternehmen mit einem Umsatz von 21,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018. Seine energieeffizienten Lösungen helfen Kunden, elektrische, hydraulische und mechanische Leistung zuverlässiger, sicherer und nachhaltiger zu machen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität und Umwelt durch den Einsatz von Leistungsmanagement-Technologien und -Dienstleistungen zu verbessern. Eaton beschäftigt weltweit 99.000 Mitarbeiter und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Nähere Informationen finden Sie unter Eaton.com.

