Chinas Wachstum zeigte in den vergangenen Monaten durchwachsene Ergebnisse, trotz der jüngst positiven Konjunkturdaten. Die Entwicklungen sind so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Laut Ökonom Jim O?Neill kein gutes Zeichen.Die chinesische Wirtschaft hatte es in den vergangenen Monaten nicht leicht. Der Handelskonflikt mit den USA und andere Unsicherheiten setzten der Konjunktur der riesigen Volkswirtschaft deutlich zu. Für Jim O?Neill, einem ehemaligen Vorgesetzten der Asset-Management-Sparte ...

