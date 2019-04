=== *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q, Göttingen *** 07:00 DE/Software AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Darmstadt 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried *** 07:00 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q, Rueil-Malmaison *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q, Vevey 07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1Q, München *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q, Mettlach *** 08:00 NL/Unilever NV, Trading Statement 1Q, Rotterdam *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 zuvor: 55,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,8 zuvor: 44,1 09:45 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil über Entschädigung wegen Abschiebehaft, Karlsruhe *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,9 zuvor: 47,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,6 zuvor: 51,6 10:00 DE/Puma SE, HV, Herzogenaurach *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 13:30 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 11,0 zuvor: 13,7 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März (ursprünglich 16.4.2019) PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 196.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,3 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 52,4 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 16:00 US/Lagerbestände Februar (ursprünglich 16.4.2019) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 17:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Economic Roundtable, Jacksonville 18:00 FR/Accor SA, Umsatz 1Q, Evry *** - DE/Wirecard AG, Ende des durch die Bafin verhängten Short-Handelsverbots - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen *** - US/Justizministerium, Veröffentlichung des Abschlussberichts von US-Sonderermittler Mueller zur Russland-Affäre, Washington - FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q, Paris - Verkürzter Börsenhandel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

