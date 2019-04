Medienmitteilung

Zug, 18. April 2019

Generalversammlung 2019: Nominierung von Verwaltungsratsmitgliedern und Informationen zur Dividende

Der Verwaltungsrat von LafargeHolcim wird den Aktionären an der Generalversammlung die Ernennung von drei neuen Mitgliedern vorschlagen. Zudem lassen sich zwei bestehende Mitglieder nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen. Der Verwaltungsrat gibt zudem weitere Details zu seinem Dividendenvorschlag für 2018 bekannt.

An der kommenden Generalversammlung am 15. Mai 2019 werden Colin Hall, Naina Lal Kidwai und Claudia Sender Ramirez als neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Nassef Sawiris und Gérard Lamarche haben sich entschieden, sich an der Generalversammlung nicht zur Wiederwahl zur Verfügung zu stellen.

Als Head of Investments der Groupe Bruxelles Lambert, einem bedeutenden Aktionär von LafargeHolcim, wird Colin Hall seine umfangreiche Erfahrung auf den internationalen Finanzmärkten in den Verwaltungsrat einbringen. Naina Lal Kidwai gehört zu Indiens erfolgreichsten Wirtschaftsführerinnen und bekleidete eine Reihe von Führungspositionen bei der ANZ Grindleys Bank und HSBC in Indien und der Region Asien-Pazifik. Ein Schwerpunkt ihres Interesses sind Umweltthemen. Claudia Sender Ramirez wird ihre weitreichenden Erfahrungen in den Bereichen Marketing und Emerging Markets, die sie im Rahmen verschiedener Führungspositionen bei der LATAM Airlines Group und Whirlpool in Lateinamerika gesammelt hat, in den Verwaltungsrat einbringen.

Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrates: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrates bedanke ich mich bei Nassef Sawiris und Gérard Lamarche für ihren wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von LafargeHolcim in den vergangenen Jahren. Ich freue mich sehr, dass wir drei neue Verwaltungsratsmitglieder vorschlagen, deren einzigartige Erfahrungen die Expertise im Verwaltungsrat ergänzen. Es ist mir eine besondere Freude, dass wir mit den neu nominierten Mitgliedern die Diversität des Verwaltungsrates weiter erhöhen."

Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrates werden zur Wiederwahl an der Generalversammlung vorgeschlagen: Beat Hess (Präsident), Oscar Fanjul (Vizepräsident), Paul Desmarais, Jr., Patrick Kron, Adrian Loader, Jürg Oleas, Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen und Dieter Spälti.

Dividendenausschüttung: Attraktive Wahlmöglichkeiten für Aktionäre

Wie bereits zuvor kommuniziert, wird der Verwaltungsrat den Aktionären für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 2.00 pro Namensaktie aus den Kapitaleinlagereserven vorschlagen. Vorbehaltlich der Genehmigung der Schaffung von genehmigtem Kapital durch die Generalversammlung können Aktionäre wählen, sich die Dividende in bar, in Form neuer Aktien von LafargeHolcim Ltd mit einem Abschlag auf den Marktpreis oder als Kombination von Barzahlung und Aktien ausschütten zu lassen.

Der Ausgabepreis der neuen Aktien von LafargeHolcim wurde abzüglich eines Abschlags von 8.0 Prozent zum Aktienreferenzpreis bestimmt. Dieser Preis wird auf Basis des täglichen volumengewichteten Durchschnittspreises der an der SIX Swiss Exchange gehandelten LafargeHolcim Aktien während des Zeitraums von neun Handelstagen zwischen dem 27. Mai 2019 und 7. Juni 2019 festgelegt.

Der Verwaltungsrat von LafargeHolcim ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Option, die Ausschüttung in Form neuer LafargeHolcim Aktien zu beziehen, den berechtigten Aktionären eine attraktive Möglichkeit bietet, ihre Investition in LafargeHolcim zu erhöhen und am künftigen Wachstum des Konzerns zu partizipieren. Der Abschlag zum Aktienreferenzpreis bietet attraktive Investitionsbedingungen mit der Möglichkeit, LafargeHolcim Aktien unter dem Aktienreferenzpreis zu beziehen. Es entstehen dabei keine Handelskosten, die anfallen könnten, wenn die Barauszahlung im Rahmen der Ausschüttung dazu verwendet würde, um LafargeHolcim Aktien zu erwerben.

Alle Dokumente einschliesslich weiterer Details zur Dividendenausschüttung, die Teil der Einladung zur Generalversammlung sind, können abgerufen werden unter:

Es sollte beachtet werden, dass gewisse Aktionäre aufgrund bestimmter rechtlicher Beschränkungen in einigen Jurisdiktionen nicht dazu berechtigt sind, die Ausschüttung in Aktien zu beziehen.

Biographien der neu zur Wahl in den Verwaltungsrat nominierten Kandidaten:

Colin Hall

Colin Hall, US-Amerikaner, geboren 1970, verfügt über einen MBA der Stanford University Graduate School of Business, Stanford, USA.

Colin Hall ist Head of Investments der Groupe Bruxelles Lambert, Brüssel, Belgien (GBL) und zugleich CEO der Sienna Capital, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von GBL.

Seine Laufbahn begann er 1995 bei der Geschäftsbankengruppe Morgan Stanley, New York, USA. 1997 wechselte er zur Beteiligungsgesellschaft Rhône Groupe und bekleidete dort im Laufe von zehn Jahren verschiedene Führungspositionen in New York, USA und London, Grossbritannien. 2009 war er Mitgründer eines von Tiger Management, New York, USA geförderten Hedge Fund, für den er bis 2011 tätig war. Im Jahr 2012 stiess er als CEO zu Sienna Capital S.à.r.l. 2016 wurde er zudem zum Head of Investments von GBL ernannt.

Darüber hinaus ist Colin Hall Mitglied des Verwaltungsrates von Imerys S.A., Paris, Frankreich, Umicore, Brüssel, Belgien, Parques Reunidos, Madrid, Spanien sowie Mitglied des Aufsichtsrates der GEA Group Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Deutschland.

Naina Lal Kidwai

Naina Lal Kidwai, indische Staatsbürgerin, geboren 1957, verfügt über einen MBA der Harvard Business School, Boston, USA. Sie ist regelmässig in den Listen internationaler weiblicher Führungskräfte von Fortune und anderer Magazine enthalten und wurde in Indien mit zahlreichen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet, darunter der Padma Shri der indischen Regierung für ihren Beitrag zu Handel und Industrie.

Naina Lal Kidwai begann ihre berufliche Laufbahn 1982 bei der ANZ Grindlays Bank Plc, bei der sie bis 1994 tätig war. Von 1994 bis 2002 war sie Vizepräsidentin und Leiterin Kapitalanlagen bei Morgan Stanley India, bevor sie zu HSBC wechselte, wo sie bis zu ihrem Ausscheiden im Dezember 2015 Leiterin sämtlicher HSBC-Gesellschaften in Indien war und im Verwaltungsrat von HSBC Asia Pacific sass. Sie war Präsidentin des Indischen Verbands der Industrie- und Handelskammern (FICCI). Zudem diente sie bis 2018 zwölf Jahre lang als nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrates von Nestlé S.A., Vevey, Schweiz.

Sie ist nicht exekutive Vorsitzende von Altico Capital India Ltd., Vorsitzende von Advent Private Equity India, wo sie als Beraterin tätig ist, und nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrates des nicht börsenkotierten Unternehmens Nayara Energy Ltd. Sie ist nicht exekutives Mitglied der Verwaltungsräte der folgenden an der indischen Börse kotierten Unternehmen: Max Financial Services, CIPLA sowie Larsen & Toubro.

Ihr Interesse an Wasser und der Umwelt spiegelt sich in ihrer Tätigkeit für die Shakti Sustainable Energy Foundation und die Global Commission on Economy & Climate sowie in ihrer Position als Vorsitzende des FICCI Sustainability, Energy and Water Council und der India Sanitation Coalition wider. Sie ist Autorin dreier Bücher, darunter die Bestseller "30 Women in Power: Their Voices, Their Stories" und "Survive Or Sink: An Action Agenda for Sanitation, Water, Pollution, and Green Finance".

Claudia Sender Ramirez

Claudia Sender Ramirez, brasilianische Staatsbürgerin, geboren 1974, verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen der Polytechnischen Schule, Universität São Paulo, Brasilien, sowie über einen MBA der Harvard Business School, Boston, USA.

Claudia Sender Ramirez ist Senior Vice President of Clients bei der LATAM Airlines Group. Zuvor war sie seit 2013 CEO der LATAM Airlines Brazil. Sie stiess 2011 als Handels- und Marketing-Vizepräsidentin zu TAM Airlines und übernahm 2012 nach der Fusion mit LAN die Leitung der Brazil Domestic Business Unit.

Claudia Sender Ramirez war zudem sieben Jahre in der Konsumgüterbranche mit Schwerpunkt Marketing und strategische Planung tätig. Vor ihrem Eintritt bei LATAM hatte sie sieben Jahre lang die Position als Marketing-Vizepräsidentin von Whirlpool Lateinamerika inne. Sie war auch als Beraterin bei Bain & Company tätig, wo sie an Projekten in verschiedenen Branchen von der Telekommunikation bis hin zu Fluggesellschaften arbeitete.

Sie ist ausserdem Vizepräsidentin des Verwaltungsrates von Multiplus S.A., São Paulo, Brasilien.

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Baulösungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte.

Mit führenden Positionen in allen Teilen der Welt und einer ausgeglichenen Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten bietet LafargeHolcim ein umfangreiches Portfolio von hochwertigen Baustoffen und Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden weltweit bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen - vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. Die Nachfrage nach Baustoffen und Lösungen von LafargeHolcim wird durch das weltweite Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung, durch verbesserte Lebensstandards und nachhaltiges Bauen getrieben. Der Konzern beschäftigt etwa 75 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.lafargeholcim.com (http://www.lafargeholcim.com/)

