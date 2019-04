Wayland Group Corporation: Wayland berichtet über den aktuellen Stand des Vergabeverfahrens in Deutschland DGAP-News: Wayland Group Corporation / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung Wayland Group Corporation: Wayland berichtet über den aktuellen Stand des Vergabeverfahrens in Deutschland 18.04.2019 / 07:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wayland berichtet über den aktuellen Stand des Vergabeverfahrens in Deutschland TORONTO, ONTARIO. 17. April 2019 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") möchte auf die jüngsten Berichte eingehen, die in Deutschland in den Medien über das Auswahlverfahren für den inländischen Anbau von medizinischem Cannabis erschienen sind. Vor ein paar Stunden meldete das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ("BfArM"), dass 9 der früher bekannt gegebenen 13 Anbaulizenzen offiziell vergeben wurden. Wayland wurde ursprünglich über ihr Joint Venture, DEMECAN GmbH ("DEMECAN"), von BfArM ausgewählt, um drei Lizenzen für die Produktion von medizinischem Cannabis in Deutschland zu erhalten. Laut Bekanntgabe werden vier Lizenzen noch geprüft, da sie von einer dritten Partei angefochten werden. Waylands Qualitätskonzept erhielt 60 von 60 Punkten für Qualität und 40 von 40 Punkten für den Preis. Das Unternehmen glaubt, dass sein Konzept, dem Konzept der Parteien deutlich überlegen ist, die die Vergabe an DEMECAN anfechten und glaubt nicht, dass die Beanstandungen begründet sind. Wayland geht fest davon aus, dass die Vergabe der drei Lizenzen an DEMECAN bestätigt wird. Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald sie zur Verfügung stehen. Über Wayland Group Corp. Wayland ist ein vertikal integrierter Züchter und Verarbeiter von Cannabis. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau von Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsstätten in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz sowie in Alessandria im Piemont, Italien. Wayland verfolgt weltweit weitere neue Gelegenheiten, einschließlich der Abschlüsse der früher im Vereinigten Königreich, in Australien, Kolumbien und Argentinien bekannt gegebenen Transaktionen, um die Lebensqualität durch Cannabis zu verbessern. Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.waylandgroup.com. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell VP Communications Graham.Farrell@waylandgroup.com Tel.: 647-643-7665 Medienanfragen: media@waylandgroup.com Corporate Headquarters (Kanada) Wayland Group Corp. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Wayland (Deutschland) GmbH c/o Wayland Max-Joseph-Straße 7 80333 München Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 18.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 801561 18.04.2019 ISIN CA9442041062 AXC0037 2019-04-18/07:09