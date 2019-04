TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach insgesamt richtungslosen Vorgaben von der Wall Street und nach dem zuletzt guten Lauf geht es an den Aktienmärkten in Ostasien am Donnerstag nach unten mit den Kursen. Händler berichten von einem ruhigen Geschäft. Für keinen positiven Impuls sorgen Berichte, wonach in den US-chinesischen Handelsgesprächen Ende Mai oder Anfang Juli eine Abschlussvereinbarung unterzeichnet werden könnte.

Größter Verlierer ist die Börse in Seoul. Dort geht es um gut 1 Prozent nach unten. Für Verunsicherung sorgen Berichte, wonach Nordkorea eine neue taktische Waffe getestet haben soll. Es wäre der erste große Test seit November. Daneben trübt die Notenbank Südkoreas die Stimmung etwas. Sie ließ den Leitzins zwar unverändert, deutete aber zugleich an, die Wachstumsprognose zu senken.

Der Nikkei-Index in Tokio kommt um 0,6 Prozent zurück auf 22.135 Punkte, nachdem er an den fünf Tagen zuvor jeweils im Plus geschlossen hatte. Hier bremst zum einen der etwas festere Yen - er erhält als traditioneller sicherer Hafen etwas Zulauf nach dem Raketentest Nordkoreas -, zum anderen ist im Handel von enttäuschenden Industrie- und Stimmungsdaten die Rede. An den chinesischen Börsen geben die großen Indizes ebenfalls nach, am besten hält sich Sydney mit einem nur kleinen Minus.

Probleme beim Galaxy Fold belasten Samsung nur leicht

Unter den Einzelwerten büßen Samsung in Seoul 0,4 Prozent ein, weil es offenbar Probleme mit dem neuen faltbaren Smartphone-Modell Galaxy Fold gibt. Für dieses nahm Samsung gerade erst Vorbestellungen entgegen und traf dabei auf eine starke Nachfrage. Samsung zufolge gibt es "einige wenige" Berichte über Schäden, nachdem die Geräte ein oder zwei Tage im Einsatz waren. Diese sollen nun genauer überprüft werden.

In Taiwan zieht der Kurs des Apple-Zulieferers Hon Hai um weitere 2,2 Prozent an. Für positive Fantasie sorge hier weiter, dass Chairman Terry Gou bei der Wahl im kommenden Jahr als Präsidentschaftskandidat antreten wolle, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.254,90 -0,02% +10,78% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.136,55 -0,63% +10,60% 08:00 Kospi (Seoul) 2.223,06 -1,02% +8,92% 08:00 Schanghai-Comp. 3.255,67 -0,23% +30,55% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.942,83 -0,60% +16,47% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.349,11 +0,01% +8,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.611,46 -0,58% -4,12% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:50 % YTD EUR/USD 1,1293 -0,0% 1,1298 1,1319 -1,5% EUR/JPY 126,40 -0,1% 126,58 126,76 +0,5% EUR/GBP 0,8658 -0,1% 0,8666 0,8669 -3,8% GBP/USD 1,3045 +0,1% 1,3038 1,3056 +2,4% USD/JPY 111,91 -0,1% 112,04 112,01 +2,0% USD/KRW 1136,90 +0,4% 1132,23 1133,73 +2,0% USD/CNY 6,6949 +0,1% 6,6882 6,6893 -2,7% USD/CNH 6,6931 +0,2% 6,6783 6,6846 -2,6% USD/HKD 7,8457 +0,0% 7,8452 7,8447 +0,2% AUD/USD 0,7179 +0,0% 0,7178 0,7200 +1,9% NZD/USD 0,6718 -0,2% 0,6728 0,6739 +0,1% Bitcoin BTC/USD 5.269,64 +0,7% 5.231,26 5.217,26 +41,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,85 63,76 +0,1% 0,09 +37,3% Brent/ICE 71,74 71,62 +0,2% 0,12 +30,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.271,96 1.274,10 -0,2% -2,15 -0,8% Silber (Spot) 14,95 15,01 -0,4% -0,07 -3,6% Platin (Spot) 883,15 889,00 -0,7% -5,85 +10,9% Kupfer-Future 2,95 2,97 -0,5% -0,01 +12,9% ===

