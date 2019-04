Damit reizt der DAX seine bisherige Stärke weiter aus, stößt aber nach Ostern an eine ebenfalls technische Grenze. Wie man damit umgeht lesen Sie heute in der TB-Daily mit zwei Möglichkeiten: Die bisherige Wette im DAX geht mit ca. 60 % Kursgewinn in vier Tagen zu Ende und eine Shortposition wird ab Dienstag zu überlegen sein. Der Nasdaq wurde gestern angeschoben durch den Vergleich zwischen Apple und Qualcomm, der beide neu verbindet, indem die Chips von Qualcomm nun von Apple in die neuen superschnellen 5 G-Geräte eingebaut werden können. Qualcomm plus 24 %, Apple plus 3 %.



