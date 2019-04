Leclanché SA: Einladung zur kommenden ordentlichen Generalversammlung am 9. Mai 2019, um 9:00 Uhr MEZ, in Yverdon-les-Bains EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung Leclanché SA: Einladung zur kommenden ordentlichen Generalversammlung am 9. Mai 2019, um 9:00 Uhr MEZ, in Yverdon-les-Bains 18.04.2019 / 07:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Einladung zur kommenden ordentlichen Generalversammlung am 9. Mai 2019, um 9:00 Uhr MEZ, in Yverdon-les-Bains * Die Leclanché SA beruft ihre ordentliche Generalversammlung für den 9. Mai 2019 ein. * Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung von Darlehen FEFAM [1] in Höhe von CHF 36 Mio. in Aktien der Gesellschaft zur Stärkung der Bilanz. * Der Verwaltungsrat beantragt eine Nennwertreduktion der Aktien zur Stärkung der Bilanzsituation. * Bénédict Fontanet wird als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 18. April 2019: Leclanché SA (SIX: LECN), einer der weltweit führenden Anbieter von Energiespeicherlösungen, beruft seine ordentliche General-versammlung für den 9. Mai 2019, um 9:00 Uhr MEZ (Türöffnung um 8.30 Uhr), im Y-PARC, Rue Galilée 7, CH-1400 Yverdon-les-Bains, ein. Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären unter anderem, die Darlehen der FEFAM, dem Hauptaktionär der Gesellschaft, in Höhe von CHF 36 Millionen in Eigenkapital umzuwandeln. Diese mit FEFAM vereinbarte Umstrukturierungsmassnahme wird die Bilanz stärken und die Attraktivität des Unternehmens für Investoren stärken in einer Zeit, in der das Unternehmen einen deutlich zunehmenden Auftragsbestand im schnell wachsenden e-Transportbereich verzeichnet. Zudem beantragt der Verwaltungsrat eine Neustrukturierung der Bilanz durch Herabsetzung des Nennwerts des Aktienkapitals und durch Verrechnung der Bilanzverluste mit dem Herabsetzungsbetrag. Dabei wird der Nennwert der Aktien von CHF 1.50 auf CHF 0.10 reduziert. Schliesslich beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Bénédict Fontanet (59) in das Gremium. Herr Fontanet ist Vorstandsmitglied der Golden Partner SA - einem Anlageberater der FEFAM, dem Hauptaktionär der Gesellschaft - und wurde dem Verwaltungsrat auch von Golden Partner vorgestellt. Als anerkannte Genfer Persönlichkeit, ehemaliger Präsident der Genfer Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) und ehemaliges Mitglied des Grossen Rates, Rechtsanwalt und Direktor mehrerer Unternehmen wird Herr Fontanet seine umfangreiche Erfahrung in Leclanché einbringen. * * * * * Über Leclanché Leclanché SA (SIX: LECN), mit Hauptsitz in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die den Fortschritt in Richtung einer Zukunft mit sauberer Energie vorantreiben. Die Firmengeschichte von Leclanché basiert auf über 100 Jahren Innovationen im Bereich Batterien und Energiespeicher. Zusammen mit der traditionellen Schweizer Präzision und Qualität sowie der deutschen Ingenieurstechnik macht dies Leclanché zum bevorzugten Partner für Disruptoren, etablierte Unternehmen und Regierungen, die bei der Erzeugung, Verteilung und Nutzung von Energie in der ganzen Welt Pionierarbeit leisten. Die Energiewende wird vor allem durch Veränderungen im Management unserer Stromnetze und der Elektrifizierung des Verkehrs vorangetrieben, und diese beiden Endmärkte bilden das Rückgrat unserer Strategie und unseres Geschäftsmodells. Leclanché steht im Mittelpunkt der Konvergenz der Elektrifizierung des Verkehrs und der Entwicklung der Stromverteilungsnetze. Leclanché ist das weltweit einzige börsenkotierte reine Energiespeicherunternehmen und an der Schweizer Börse kotiert. SIX Swiss Exchange: Tickersymbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "geplant", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. 