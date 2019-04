FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BUHA XFRA CH0002432174 BUCHER INDS NAM. SF-,20 7.011 EUR

GFIN XFRA CH0001752309 GEORG FISCHER NA SF 1 21.911 EUR

RI6 XFRA AU000000RIC6 RIDLEY CORP. LTD 0.010 EUR

3NR XFRA AU000000NWH5 NRW HOLDINGS LTD 0.013 EUR

O3P XFRA AT0000APOST4 OESTERREICH. POST AG 2.080 EUR

LEN XFRA AT0000644505 LENZING AG 5.000 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.100 EUR

SR9 XFRA CH0126881561 SWISS RE AG NAM. SF -,10 4.908 EUR

2PZ XFRA CH0284142913 PLAZZA AG NAM. A SF-,50 4.382 EUR

KSW XFRA DE000A161309 KST BETEILIGUNGS AG NA 0.100 EUR

22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.059 EUR

XFRA DE000HLB4EW3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/17 0.001 %

XFRA DE000HSH4GX3 HCOB MZC 6 13/20 0.000 %

37C XFRA NL0010545661 CNH INDUSTRIAL EO -,01 0.180 EUR

RER1 XFRA IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125 0.470 EUR

GEH XFRA CH0225173167 CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 3.287 EUR

COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.348 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.095 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.066 EUR

ME1 XFRA IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM NOM. 0.200 EUR

9IF XFRA PAP5626F1020 INTERCORP FIN.SER.DL 9,72 1.547 EUR

CRIN XFRA IT0005239360 UNICREDIT 0.270 EUR

4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.030 EUR

SPXB XFRA US86959K1051 SUZANO S.A. ADR/2 0.203 EUR

SR9A XFRA US8708861088 SWISS RE AG SP.ADR SF-,10 1.240 EUR

2FK XFRA IT0005025355 NOTORIOUS PICTURES S.P.A. 0.082 EUR

1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.148 EUR

DVC3 XFRA IT0005252207 DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,05 0.050 EUR

FHUT XFRA DE0005326334 W+W DACHFONDS GLOBALPLUS 0.270 EUR

CRIP XFRA US9046784065 UNICREDIT S.P.A. ADR 0.135 EUR