FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2FE XFRA NL0011585146 FERRARI N.V. 0.911 EUR

MOHF XFRA US5024413065 LVMH ADR /2 EO-,30 0.801 EUR

3RBB XFRA US7562552049 RECKIT.BENCK. SP. ADR 1/5 0.233 EUR

OG75 XFRA DE0005326219 W+W DACHFONDS BASIS 0.710 EUR

BEIA XFRA US07724U1034 BEIERSDORF UNSP.ADR 1/5 0.140 EUR

ZS3 XFRA IT0000072170 FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 0.303 EUR

THS XFRA US88368Q1031 THESTREET INC. DL -,01 1.565 EUR

SD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.053 EUR

AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.150 EUR

LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.424 EUR

LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.035 EUR

G90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.221 EUR

FMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.133 EUR

FAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.380 EUR

ECHA XFRA US2791581091 ECOPETROL S.A. ADR/20 1.277 EUR

CVU XFRA US2044291043 CIA CERV. UNIDAS ADR/2 0.943 EUR

CXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.849 EUR

CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.442 EUR

MJG1 XFRA TH0671010Z16 MAJOR CINEPLEX -FGN- BA 1 0.019 EUR

KTB1 XFRA TH0150010Z11 KRUNG THAI -FGN- BA 5,15 0.020 EUR

NVPB XFRA TH0150010R11 KRUNG THAI -NVDR- BA 5,15 0.020 EUR

TMLF XFRA TH0068010Z15 TMB BANK PCL -FGN- BA-,95 0.002 EUR

NVPJ XFRA TH0068010R15 TMB BANK PCL-NVDR BA 0,95 0.002 EUR

IZB XFRA SG1M91002014 UTD. OVERS. INSUR. SD 1 0.088 EUR

PLF XFRA SG1J27887962 CAPITALAND LTD SD1 0.078 EUR

SJX XFRA SG1F60858221 SINGA.TECH.ENG. SD-,10 0.065 EUR

VPK5 XFRA NL0009432491 KON. VOPAK NV EO -,50 1.100 EUR

AACA XFRA NL0000852564 AALBERTS IND. NV EO-,25 0.750 EUR

SES XFRA LU0088087324 SES S.A. FDR A 0.800 EUR

31V XFRA KYG9361V1086 VINDA INTL HLDGS HD-,10 0.016 EUR

2FI XFRA NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 0.575 EUR

P1I XFRA IT0003073266 PIAGGIO + C. NAM. 0.090 EUR

SQU XFRA FR0000125486 VINCI S.A. INH. EO 2,50 1.920 EUR

PUM XFRA DE0006969603 PUMA SE 3.500 EUR

ADI1 XFRA CH0012138605 ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 2.191 EUR