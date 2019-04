FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TNTC XFRA NL0009739416 POSTNL N.V. EO -,08

XFRA US6837451037 OPHTHOTECH CORP. DL-,001

C20 XFRA GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25

IV4 XFRA GB00B09LSH68 INMARSAT PLC EO-,0005

KR8 XFRA CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10

BWGA XFRA CH0315966322 BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5