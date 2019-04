Der Konsumgüterkonzern Nestle ist mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz nahm um 4,3 Prozent auf 22,2 Milliarden Schweizer Franken (rund 19,5 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Vevey mitteilte. Das um Wechselkurseffekte sowie Zu- oder Verkäufe bereinigte organische Wachstum betrug 3,4 Prozent und lag über den Analystenerwartungen von 2,8 Prozent plus. Dabei profitierte der Konzern auch von Preissteigerungen in Brasilien und USA.

Nestle wuchs im Berichtszeitraum in den Schwellenländern organisch stärker als in den Industriestaaten. Den stärksten Wachstumsbeitrag leisteten die Geschäfte mit Heimtieren, Milchprodukten und Säuglingsnahrung. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte der Konzern. Unter anderem will Nestle organisch weiter wachsen./nas/jha/

ISIN CH0038863350

