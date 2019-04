IRW-PRESS: Fission 3.0 Corp.: Fission 3 nimmt Red Cloud als Kapitalmarktberater und Handelsaufnahme an der OTCQB

Fission 3 nimmt Red Cloud als Kapitalmarktberater und Handelsaufnahme an der OTCQB

TSX VENTURE SYMBOL: FUU

OTCQB-SYMBOL: FISOF

Fission 3.0 Corp. ("Fission 3" oder das "Unternehmen") (TSX-V:FUUU; OTCQB:FISOF - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298932) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens den Handel an der OTCQB aufgenommen haben und dass man einen Beratungsvertrag (der "Vertrag") mit Red Cloud Klondike Strike Inc. abgeschlossen hat ("Red Cloud") wobei Red Cloud die Kapitalmarktberatung für das Unternehmen übernehmen wird.

Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs Monaten und wird danach von Monat zu Monat automatisch verlängert. Red Cloud wurden 200.000 Aktienoptionen gewährt, die für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Inkrafttreten zu einem Preis von 0,12 US-Dollar je Stammaktie gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens ausgeübt werden können. Das Unternehmen wird Red Cloud einen monatlichen Vorschuss von 2.500 $ zahlen. Das Unternehmen wird Red Cloud auch für bestimmte Geschäfts- und Auslagen entschädigen und Red Cloud-Gebühren zwischen 1.250 und 3.500 US-Dollar pro Gruppenmarketingveranstaltung zahlen, die von Red Cloud organisiert wird. Red Cloud steht dem Unternehmen nahe und fungierte als Finder bei der Privatplatzierung des Unternehmens, die im Dezember abgeschlossen wurde, und besitzt somit 445.518 Stammaktien-Kaufoptionen des Unternehmens. Der Hauptsitz von Red Cloud befindet sich in Toronto, Ontario.

Die Stammaktien der Gesellschaft haben den Handel in den Vereinigten Staaten an der OTCQB unter dem Symbol "FISOF" aufgenommen. Der OTCQB-Marktplatz bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Präsenz und seine Liquidität zu erhöhen sowie seine Aktionärsbasis an einem etablierten öffentlichen Markt zu diversifizieren.

Über Fission 3.0 Corp.

Fission 3.0 Corp. ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das sich auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Urangrundstücken spezialisiert hat und seinen Hauptsitz in Kelowna, British Columbia, hat. Die Stammaktien sind an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FUUU" und an der OTCQB unter dem Symbol "FISOF" notiert.

IM NAMEN DES VORSTANDS

"Dev Randhawa"

Dev Randhawa, CEO

Fission 3.0 Corp.

Investor Relations

TF: 778-484-803030

ir@fission3corp.com

www.fission3corp.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis: Fission 3.0 Corp.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsorientierte Informationen" im Sinne der kanadischen Gesetzgebung dar. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "werden", "haben", "jetzt", "werden", "planen", "erwarten" oder "nicht erwarten", "wird erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen" identifiziert werden, "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert", oder "glaubt", oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder erklärt, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann", "könnte", "würde", "könnte" oder "wird", "bietet die Möglichkeit zu", "tritt", "wird erreicht" oder "hat das Potenzial dazu". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können Aussagen über die Verpflichtungen des Unternehmens aus der Vereinbarung beinhalten, die bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich möglicherweise als nicht korrekt erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von dem abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder vorhergesagt wird. Solche Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Unsicherheiten der zukünftigen Erwartungen gekennzeichnet. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich unterscheiden, gehören unter anderem: die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit, weiterhin auf dem OTCQB-Markt zu handeln, unsere Fähigkeit, die Sichtbarkeit und Liquidität zu erhöhen, unsere Fähigkeit, unsere Aktionärsbasis zu diversifizieren, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten an die kanadische Wertpapieraufsicht auf SEDAR unter www.sedar.com. aufgeführt sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und die Fission 3.0 Corp. lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, unabhängig davon, ob sie auf neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder anderweitig zurückzuführen sind, es sei denn, dies ist durch die geltende Wertpapiergesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 (der "1933 Act") oder irgendwelchen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem Act von 1933 und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert, oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46519

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46519&tr=1

