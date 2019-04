Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Kering nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 565 Euro belassen. Die Marke Gucci des französischen Luxusgüterkonzerns sorge immer noch für branchenführendes Wachstum, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Marken Yves Saint Laurent und Balenciaga glänzten weiterhin./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 15:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 15:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-04-17/23:36

ISIN: FR0000121485