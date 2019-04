FRANKFURT (Dow Jones)--Die Raumfahrtsparte des Airbus-Konzerns sieht große Entwicklungsmöglichkeiten durch eine neue Familie von Mini-Satelliten, die in den USA gefertigt werden. "Es gibt mögliche Anwendungen, über die wir noch gar nicht richtig nachgedacht haben: Heute sehen wir wohl erst ein Zehntel dessen, was möglich sein wird", sagte Airbus-Space-Chef Nicolas Chamussy im Interview mit dem Handelsblatt.

Entwickelt hat Airbus die Satelliten für eine Konstellation aus mehreren hundert Stück, die schnelles Internet in entfernte Regionen der Erde tragen sollen. Gebaut werden sie in Florida von einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Unternehmen Oneweb, das auch gleichzeitig erster Kunde der Mini-Satelliten ist.

Die Herstellung in den USA sei ein großer Vorteil, auch angesichts der jüngst wieder angeheizten handelspolitischen Spannungen mit der Trump-Regierung. "Das ist ein amerikanisches Produkt - das ist das Vorteilhafte an unserer neuen Aufstellung, wir haben somit einen Fuß in den USA", sagte Chamussy der Zeitung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2019 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.