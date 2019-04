Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Roche von 265 auf 290 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Richard Parkes erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen nach einem starken ersten Quartal des Pharmakonzerns. Die Zuversicht hinsichtlich des Portfolio-Wandels habe zugenommen. Wegen des Wettbewerbs durch Nachahmermedikamente (Biosimilars), die im Jahresverlauf auf den Markt kämen, bleibe es aber beim "Hold"-Votum"./ajx//mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-04-18/08:26

ISIN: CH0012032048