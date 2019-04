Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 US-Dollar belassen. Nicht zuletzt wegen kalendarischer Effekte rechne er mit einem eher glanzlosen ersten Quartal, schrieb Analyst Steve Powers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte den Umsatz aus eigener Kraft um nicht ganz so sehr gesteigert haben, wie am Markt im Durchschnitt erwartet./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 04:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-04-18/08:27

ISIN: US1912161007