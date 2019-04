Am Donnerstag dürfte der Handelsauftakt in Frankfurt ruhig verlaufen. Die Wall Street liefert den Anlegern trotz Quartalssaison wenig Impulse und in Asien dominieren rote Vorzeichen. Die bevorstehenden Osterfeiertage sprechen nun für geringe Handelsumsätze in den verbleibenden Stunden. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...