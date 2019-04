Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für SAP von 114 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein sich verbessernder Barmittelfluss werde die Investorenstimmung gegenüber der Aktie des Softwarekonzerns aufhellen und eine steigende Bewertung stützen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werden weiter vom Cloud-Wachstum profitieren./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 04:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-04-18/08:40

ISIN: DE0007164600