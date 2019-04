Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktteilnehmer sind bezüglich der Konjunkturaussichten zuversichtlicher geworden, so die Analysten der Helaba.Dazu beigetragen hätten die BIP- und Produktionszahlen in China. Mit der erhöhten Risikobereitschaft sei das Interesse an vermeintlich sicheren Bundesanleihen gering. Entsprechend habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) Verluste erlitten und im Tief bei 164,06 notiert. Das 61,8 %-Retracement des März-Aufwärtsimpulses bei 164,07 sei ins Visier genommen worden. Kurse darunter würden einen Test des Tiefs vom 19. März bei 163,63 wahrscheinlich machen. Der Ausgangspunkt der März-Aufwärtsbewegung bei 162,42 stelle eine weitere Unterstützung dar. Erste Widerstände würden die Analysten bei 164,94 und 165,10 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 163,63 und 164,94. ...

