Die EZB therapiert die kränkelnde Wirtschaft des Euroraums seit Jahren mit einer Politik des billigen Geldes.



Warum die Währungshüter, trotz massiver Nebenwirkungen, noch viele Jahre an den Nullzinsen festhalten werden, erläutert Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.