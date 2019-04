Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zooplus nach Eckzahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Christian Salis äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion negativ zum im Jahresvergleich 13-prozentigen Wachstum des Online-Händlers für Haustierbedarf. Das gedämpfte Umsatzwachstum spiegele den wachsenden Wettbewerbsdruck wider, schrieb er und verwies darauf, dass Zooplus zuletzt im 2008 so moderat gewachsen sei./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 08:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 08:18 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-04-18/09:16

ISIN: DE0005111702