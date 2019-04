Elanix Biotechnologies AG: NOMINIERUNG ZUM VORSTAND DES AUFSICHTSRATS, ZUM STELLVETRETER, UND WEITEREN MITGLIEDERN IM AUFSICHTSRAT DGAP-Ad-hoc: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Personalie Elanix Biotechnologies AG: NOMINIERUNG ZUM VORSTAND DES AUFSICHTSRATS, ZUM STELLVETRETER, UND WEITEREN MITGLIEDERN IM AUFSICHTSRAT 18.04.2019 / 09:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG: NOMINIERUNG ZUM VORSTAND DES AUFSICHTSRATS, ZUM STELLVETRETER, UND WEITEREN MITGLIEDERN IM AUFSICHTSRAT Berlin 18 April 2019 - Der Aufsichtsrat von Elanix Biotchnologies AG ("Gesellschaft", "Elanix") hat per gerichtlicher Bestellung Herrn Professor Zhanfeng Cui und Frau Anja Silling als Mitglieder des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung ernannt. Desweiteren hat heute der Aufsichtsrat von Elanix Biotechnologies AG Frau Anja Silling zum Vorstand des Aufsichtsrats ernannt. Frau Fang Bao, als amtierendes Mitglied des Aufsichtsrats, wurde zum Stellverteter des Vorstands ernannt. Lee Ann Laurent-Applegate CEO 18.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG Stadthausbrücke 1-3 20355 Hamburg Deutschland Telefon: +41 22 363 66 40 Fax: +41 22 363 66 41 E-Mail: info@elanix-bt.com Internet: www.elanixbiotechnologies.com ISIN: DE000A0WMJQ4 WKN: A0WMJQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 801589 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 801589 18.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A0WMJQ4 AXC0081 2019-04-18/09:30