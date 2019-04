++ Europäische EMIs am Morgen ++ Einzelhandelsumsätze in Großbritannien inmitten Brexit-Chaos interessant ++ Wichtige Daten aus den USA ebenfalls geplant ++EMIs | Frankreich (9:15 Uhr) | Deutschland (9:30 Uhr) | Eurozone (10:00 Uhr): Dieser Punkt des heutigen Kalenders ist zweifellos der Wichtigste. Im März bekamen wir eine Reihe enttäuschender Zahlen aus dem verarbeitenden Gewerbe, das galt besonders für Deutschland. Angesichts der Tatsache, dass sich die EMIs in China im vergangenen Monat verbesserten, könnte man hoffen, dass auch in diesem Monat ein ähnlicher Trend in Europa zu beobachten sein wird. Die Markterwartungen deuten auf leichte Steigerungen im Vergleich zu den beunruhigenden EMIs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...