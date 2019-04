Heute traf ich in Jordanien eine tüchtige Geschäftsfrau: Marguerite van Geldermalsen hat einen Touristenstand in der berühmten Ruinenstätte Petra. Die Neuseeländerin verkauft an ihrem Stand Silberschmuck und ihren eignen Bestseller für 22 Dollar: Im Herzen Beduinin: Eine Liebe, die alle Unterschiede überwindet (BLA - Allgemeine Reihe). Wie kam ich auf van Geldermalsen? Unser Touristenführer Nissar […] Im Original hier erschienen: Ab nach Jordanien, einen Bestseller in der Steinwüste schreiben

Den vollständigen Artikel lesen ...