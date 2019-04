Baierbrunn (ots) - Bei der Auswahl einer Handcreme sollte man auch an den Sonnenschutz denken. Die Münchner Dermatologin Dr. Isabell Sick rät im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zu Cremes mit Lichtschutzfaktor. Denn die Hände sind fast immer der Sonne ausgesetzt, sobald man sich im Freien aufhält. Das gilt auch bei Autofahrten, wenn die Hände auf dem Lenkrad liegen. Die Glasscheibe hält die schädlichen UV-Strahlen nicht ab.



Wer empfindliche Haut hat oder zu Allergien neigt, sollte der Dermatologin zufolge mit Duftstoffen in Pflegeprodukten vorsichtig sein. Ebenfalls besser weglassen sollte man problematische Konservierungsmittel wie Parabene.



Die aktuellen "Apotheken Umschau" bietet Leserinnen und Lesern weitere Tipps, wie sie eine Handcreme finden, die sie gerne anwenden.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4/2019 B liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de