Nach dem Kurssprung am Mittwoch legt die Aktie von BYD am Donnerstag eine Verschnaufpause ein. Vorausgegangen war ein überraschend positiver Auftritt des Autobauers BYD auf der Shanghai Motor Show. BYD stellte zwei neue Hybridautos plus drei neue Hybridautos vor. Highlight war die Präsentation des neuen Supersportwagens E-Seed GT.

Den vollständigen Artikel lesen ...