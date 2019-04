Die Deutsche Bank hat Deutsche Wohnen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46,50 auf 49,00 Euro angehoben. Der Markt mache sich zu viele Gedanken über die Berliner Debatte um eine Enteignung von Immobilienunternehmen, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Verschuldung des Stadtstaats könnte sich dadurch mehr als verdoppeln und der Bürgermeister habe bereits erklärt, gegen entsprechende Überlegungen zu sein. Scheufler rechnet damit, dass Berlin Unternehmen wie Deutsche Wohnen und Ado Properties Wohnungen abkaufen und zu Sozialwohnungen umwidmen könnte. Dazu sei die Deutsche-Wohnen-Aktie günstig bewertet./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 16:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-04-18/10:34

ISIN: DE000A0HN5C6