"Medicare for All" sorgt in den USA für Diskussionen und zieht die Aktienkurse von Gesundheitsunternehmen in den Keller. Der S&P 500 Health Care Index ist im gestrigen Handel um 2,9 Prozent eingebrochen, der Nasdaq Biotechnology Index sogar um gut vier Prozent und ringt mittlerweile mit der Marke von 3.300 Punkten. Die ausgehende Angst von den Plänen, die hinter Bernie Sanders' allgemeiner Krankenversicherung stehen, belastet auch europäische Konzerne wie Fresenius.

Den vollständigen Artikel lesen ...