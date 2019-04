SAP - Walldorf und die Cloud

Heute ist natürlich ganz Frankfurt im Fußballfieber. Auch unser Eintracht - Maskottchen Attila schlägt schon wild mit den Flügeln. Aber, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir wissen ja, was wir unseren treuen Zuschauer/-innen schuldig sind.

Heute schauen wir mal nicht wie so oft über den Großen Teich hinüber, sondern bleiben in der Heimat und werfen einen Blick auf das nach Marktwert größte DAX-Unternehmen, nämlich SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600). Auch hierzulande können findige Köpfe nämlich Software-Lösungen, Cloud und ähnliches. Was es über SAP zu berichten gibt, und worauf Anleger u.a. achten müssen, dies erfahren Sie in unserem heutigen X-perten Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...