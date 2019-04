Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal des Halbleiterausrüsters sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da sich für das Gesamtjahr keine Veränderungen ergeben haben, dürften die Konsensschätzungen in der bisherigen Spanne verbleiben./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2019 / 13:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2019 / 13:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-04-18/11:00

ISIN: NL0010273215