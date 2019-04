Der amerikanische Industriekonzern Stanley Black & Decker Inc. (ISIN: US8545021011, NYSE: SWK) wird am 18. Juni 2019 eine Dividende von 66 US-Cents je Aktie für das zweite Quartal 2019 ausschütten (Record day ist der 4. Juni 2019), wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,64 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 144,62 US-Dollar (Stand: 17. April 2019) ...

