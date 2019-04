Linz (www.anleihencheck.de) - Die polnische Nationalbank wird aktuell nichts an ihrer Geldpolitik ändern, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei einer Inflationsrate von 1,4%, würden sich die Währungshüter bestätigt fühlen. Am Kursverlauf von EUR/PLN (Polnischer Zloty) habe sich nicht viel verändert. Etwas anders zeige sich das Bild in Ungarn. Nach der Veröffentlichung einer Inflationsrate von 3,7% habe die Ungarische Notenbank die Depo-Rate erhöht, allerdings betont, dass es sich dabei um einen einmaligen Schritt handele. Der Kurs von EUR/HUF (Ungarischer Forint) sei im Wochenverlauf auf unter 320 zurückgefallen. (18.04.2019/alc/a/a) ...

