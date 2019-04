Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern wurde der EUR denominierte Credit-Primärmarkt hauptsächlich von Financial-Emissionen bestimmt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bank of Nova Scotia habe eine EUR 1 Mrd. Senior-unsecured-Anleihe bei MS+43 BP und einer Laufzeit von 5 Jahren gepreist. Wells Fargo & Co habe ebenfalls eine EUR 1 Mrd. Senior-unsecured-Anleihe bei MS+48 BP (5J) emittiert. ASR Nederland plane eine EUR-Benchmark-Tier-2-Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren und erstmaliger Call-Möglichkeit nach 10 Jahren (30NC10) zu begeben. Die Roadshow beginne am 23. April 2019. ...

