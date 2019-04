Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Orange SA vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Sowohl in Frankreich als auch in Spanien dürfte das erste Quartal für den Telekomkonzern herausfordernd gewesen sein, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie ließen ihre Schätzungen aber unverändert. Orange dürfte 2019 vor allem gegen Jahresende Fahrt aufnehmen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 03:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-04-18/11:10

ISIN: FR0000133308