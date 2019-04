Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Analysten änderten an ihren Schätzungen nichts, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht. Den Marktanteil im US-Mobilfunkmarkt dürfte die Telekom ausbauen. Im Geschäft im Heimatmarkt dürfte die Telekom das operative Ergebnis (Ebitda) stabil halten oder steigern./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 03:0) / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-04-18/11:11

ISIN: DE0005557508