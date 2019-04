Goldcorp Inc. und Newmont Mining Corp. gaben heute bekannt, dass sie die Transaktion, in deren Rahmen sich die beiden zum weltweit führenden Goldunternehmen der Branche zusammengeschlossen haben, erfolgreich durchgeführt haben.



Newmont Goldcorp wird an der New York Stock Exchange unter dem Ticker NEM und an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol NGT gehandelt werden. Die Aktien von Goldcorp sollen voraussichtlich zum 18. April von der NYSE und zum 22. April von der TSX denotiert werden.



