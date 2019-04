Carlyle und Bain Capital werden laut einem Bericht durch schwache Gewinnprognosen abgeschreckt. Osram selbst dementiert die Darstellung.

Die Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram durch zwei Finanzinvestoren droht einem Magazinbericht zufolge zu platzen. "Das Vertrauen in den Investment- und in den Finanzierungs-Case ist erheblich gesunken" zitierte das "Manager Magazin" am Donnerstag einen nicht genannten Investmentbanker, der an der Transaktion beteiligt sei.

Osram hatte im Februar bestätigt, dass sich die Private-Equity-Investoren Bain Capital und Carlyle für eine komplette Übernahme des Konzerns interessierten. Inzwischen haben sich aber die Aussichten für den stark von der Autoindustrie abhängigen Licht-Spezialisten eingetrübt. Vorstandschef Olaf Berlien musste vor drei Wochen ...

