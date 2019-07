Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht: Börsianer zweifeln an der Übernahme von Osram durch Finanzinvestoren - Aktienanalyse Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bain Capital und Carlyle zu einem Übernahmeangebot an die Aktionäre von OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) durchgerungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...