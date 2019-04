Die Aktien von Wirecard sind am Donnerstag vor den Osterfeiertagen nach ihrer jüngsten Rally wieder etwas unter Druck geraten. Am Vormittag fielen sie um 1,5 Prozent auf 120,65 Euro und waren Schlusslicht im Dax . An den vergangenen drei Tagen hatten sie dagegen mit Anstiegen von jeweils mindestens 3 Prozent stets zu den Favoriten gezählt.

Händler verwiesen nun darauf, dass in der Nacht zu Karfreitag das im Februar von der Finanzaufsicht Bafin verhängte Leerverkaufsverbot für Aktien des Zahlungsabwicklers endet. Sollte dieses nicht verlängert werden, könnten Spekulanten in der neuen Woche wieder auf fallende Kurse wetten. In den vergangenen Monaten waren die Wirecard-Papiere mehrmals nach Berichten der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times" über Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Wirecard-Mitarbeitern in Singapur dramatisch abgestürzt.

An diesem Dienstag war dann bekannt geworden, dass die Bafin inzwischen wegen einer vermuteten gezielten Attacke Strafanzeige gegen gut ein Dutzend Beteiligte erstattet hat. Die Wirecard-Aktie reagierte mit Kursgewinnen. Am Vortag hatte Analyst Richard-Maxime Beaudoux vom Investmenthaus Bryan Garnier die Kurserholung noch befeuert mit der Erwartung, dass sich die Aktien nach dem scharfen Kursrutsch im ersten Jahresviertel wieder erholen werden. Er hatte sie für das zweite Quartal als "Top Pick" bezeichnet und argumentiert, der Markt dürfte sich künftig wieder mehr auf die fundamentale Lage von Wirecard konzentrieren./tih/ck/mis

ISIN DE0007472060

AXC0125 2019-04-18/11:46