Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions: Hedgefonds Elliott will Anteile aufstocken - Aktienanalyse Anleger reagierten euphorisch auf die Meldung, dass der Hedgefonds Elliott seine Anteile an SLM (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aufstocken will, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...