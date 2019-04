Die Aktien von Wirecard sind am Donnerstag vor den Osterfeiertagen nach ihrer jüngsten Rally wieder etwas unter Druck geraten. Am Vormittag fielen sie um 1,5 Prozent auf 120,65 Euro und waren Schlusslicht im Dax (DAX 30). An den vergangenen drei Tagen hatten sie dagegen mit Anstiegen von jeweils mindestens 3 Prozent stets zu den Favoriten gezählt.

