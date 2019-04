Der SOL erstellt 3D-Scans professioneller Qualität zu einem erschwinglichen Preis



Chantilly, Virginia (ots/PRNewswire) - Scan Dimension®, ein Entwickler von 3D-Scannern, Bildverarbeitungs- und Realisierungstechnologien, bringt heute das Modell "SOL" auf den Markt - einen einfach zu bedienenden 3D-Scanner für den alltäglichen Ersteller, Technologieenthusiasten und Hobbyisten. Genau, tragbar und erschwinglich, erstellt der SOL detaillierte, präzise 3D-Modelle von gescannten Objekten.



"Wir haben den SOL-Scanner entwickelt, um das 3D-Scannen für jedermann zugänglich zu machen", so Graham Tinn, CEO von Global Scanning A/S, der Muttergesellschaft von Scan Dimension. "Der SOL ermöglicht es jedem, seine Kreativität zu entfalten und die unendlichen Möglichkeiten der Verwirklichung der 3D-Technologie zu erkunden."



Im Einsatz



Ersteller beim "Hammerspace Community Workshop" in Kansas City (Missouri) und bei "Make Salt Lake" in Salt Lake City (Utah) beschrieben ihre Eindrücke:



"Der SOL ist ein großartiger 3D-Scanner, der leicht mit Scannern für mehrere tausend Dollar mithält, die wir hier im 'Makerspace' haben." - David Dalton, Hammerspace Community Workshop



"Dieser Scanner einfach unglaublich!" - Hobbyist, Make Salt Lake



Funktionsweise



Mit dem SOL platzieren Ersteller ein Objekt einfach auf einem Drehtisch, bedecken es mit dem mitgelieferten Zelt und drücken eine Taste - den Rest erledigen der Laser, die Kamera und die Software. Der SOL beseitigt drei wichtige Hindernisse für das 3D-Scannen: komplexe Kalibrierung, zeitaufwändige Software-Steuerung und manuelle Mesh-Ausrichtung.



Der SOL unterstützt sowohl das Scannen im Nah- als auch im Fernmodus. Im Nahmodus kann er ein Objekt mit bis zu 100 mm Durchmesser und 100 mm Höhe (3,9 x 3,9 Zoll) scannen, im Fernbereich ein Objekt mit bis zu 170 mm Durchmesser und 170 mm Höhe (6,69 x 6,69 Zoll). Das Maximalgewicht des gescannten Objekts beträgt 2 kg.



Der SOL erfordert die Betriebssysteme Windows 10 oder Mac OS X 10.13, einen 64-Bit-Dual-Core-Prozessor, mindestens 5 GB Festplattenspeicher, eine mit OpenGL 3.3+ kompatible Grafikkarte und ein Display mit 1024 x 768 Pixeln oder höher, sowie zwei verfügbare USB 2.0-Anschlüsse.



Der SOL ist zum Einzelhandelspreis von 599 US-Dollar erhältlich und ab sofort über https://scandimension.com verfügbar.



Informationen zu Scan Dimension



Scan Dimension® entwickelt und produziert Lösungen, die einer Vielzahl von Branchen, darunter Fertigung, Bauwesen und Maschinenbau, eine hochpräzise 3D-Erfassung ermöglichen. Die Muttergesellschaft, die Global Scanning A/S Group, hat ihren Sitz in Dänemark. Weitere Informationen finden Sie auf der Website https://scandimension.com.



