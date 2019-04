Anleger atmen auf und feiern die vorübergehende Rettung von Senvion (WKN: A2AFKW): Banken und Fonds stellen dem Windradhersteller 100 Millionen Euro zur Verfügung. Damit kann Senvion sein Geschäft weiterführen. Auf Tradegate schnellt die Aktie vom Tief bei 0,36 Euro am 11. April auf heute 1,72 Euro.

Die Senvion-Aktie macht damit alle Verluste wett, die seit Anfang des Monats auf dem Kurszettel standen. Am 9. April rutschte die Senvion GmbH - die operative Hauptgesellschaft der Senvion Gruppe - in die Insolvenz in Eigenverwaltung. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Gespräche mit den Kreditgebern erfolglos. Nun gelingt die Refinanzierung für die wichtigsten Teile des Konzerns.

