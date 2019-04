DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2018 DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2018 18.04.2019 / 12:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2018 * Geschäftsvolumen in Höhe von EUR 75,2 Mio. * Neufokussierung führt zu verbessertem Ergebnis im zweiten Halbjahr 2018 * Konzernverlust im Gesamtjahr 2018 von EUR 1,8 Mio. Grünwald, 18. April 2019 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN Aktie: DE000A2AA204, ISIN Anleihe: DE000A1R1CC4) hat heute den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2018 veröffentlicht. In der Berichtsperiode stieg das Geschäftsvolumen deutlich von EUR 23,5 Mio. in 2017 auf EUR 75,2 Mio. Das Rohergebnis erhöhte sich ebenfalls auf EUR 0,6 Mio. (Vj. EUR -1,4 Mio.). Die Verbesserung des Rohergebnisses ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Provisionserträge zurückzuführen, die gegenüber dem Vorjahreszeitraum von EUR 0,8 Mio. auf EUR 2,4 Mio. zunahmen. Während die Provisionserträge im Vorjahr größtenteils auf das Inkasso der Vermögenswerte Gläubiger entfielen, resultierten sie im Geschäftsjahr 2018 vor allem aus dem operativen Geschäft. Hierzu trugen insbesondere Provisionen aus dem neu geschaffenen Beratungsfeld Compliance in Höhe von EUR 1,4 Mio. bei. Das Ergebnis 2018 litt unter der Verschlechterung der politischen Rahmenbedingungen in der geographischen Zielregion der DF-Gruppe, dem Nahen und Mittleren Osten. Insbesondere das Ergebnis des ersten Halbjahres 2018 (EUR -1,4 Mio.) wurde von dem im Mai 2018 erfolgten Austritt der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran negativ beeinflusst. Im zweiten Halbjahr 2018 konzentrierte sich die DF-Gruppe im Handel mit dem Iran auf die Bereiche Nahrungsmittel und Pharma. Gemeinsam mit dem neuen Beratungsgeschäft im Bereich Compliance führte dies zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Im vierten Quartal konnte ein leicht positives Konzernergebnis von EUR 0,1 Mio. erzielt werden. Für das Gesamtjahr 2018 verzeichnete die DF AG insgesamt einen Verlust von EUR -1,8 Mio. (Vj. EUR -2,7 Mio.). Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 betrug das Eigenkapital im Konzern EUR 5,3 Mio. (31.12.2017: EUR 7,3 Mio.). Aufgrund einer anhaltend hohen Nachfrage in den Bereichen Nahrungsmittel und Pharma ist die DF-Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 vorsichtig optimistisch. Wenn die aktuell bestehenden Herausforderungen in der operativen Durchführung, insbesondere bei der Bereitstellung von Devisen, gelöst werden können, erwartet die DF-Gruppe trotz eines schwachen Starts in das Jahr 2019 für das laufende Geschäftsjahr ein Geschäftsvolumen von etwa EUR 300 Mio. Zudem geht das Unternehmen von substantiellen Erträgen aus dem Compliance-Beratungsgeschäft aus. Unter der Voraussetzung, dass sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Zielregion Naher und Mittlerer Osten sowie die Zusammenarbeit mit den strategischen Partnern nicht verschlechtern, erwartet die DF-Gruppe für das Geschäftsjahr 2019 ein positives Konzernergebnis. Der Geschäftsbericht 2018 der DF Deutsche Forfait AG steht ab heute auf der Webseite des Unternehmens im Investor Relations-Bereich zur Verfügung: https://www.dfag.de/publikationen/. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe hat sich auf Außenhandelsfinanzierungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Exporteure, Importeure und andere Finanzdienstleister spezialisiert. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf Emerging Markets. Innerhalb dieses Marktsegments liegt der Schwerpunkt auf der Finanzierung des Außenhandels mit Ländern des Mittleren und Nahen Ostens mit dem Fokus auf den Segmenten Nahrungsmittel und Pharma. Kontakt: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de Investor Relations / Presse: Frederic Hilke IR.on AG T +49 221 9140970 E investor.relations@dfag.de 18.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 801711 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 801711 18.04.2019 ISIN DE000A2AA204 DE000A1R1CC4 AXC0131 2019-04-18/12:10